С 20 июня ограничивается движение по мосту Саратов — Энгельс

Мост Саратов-Энгельс будут частично перекрывать до конца июля
Фото: Александр Уриевский
На мосту Саратов — Энгельс с 20 июня будет ограничено движение транспорта.
Это будет сделано на неопределенное время на период замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Закрывать мост планируют только ночью.
- Фрезерование и укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона будет производиться в ночное время захватками по 200-300 метров, при этом на ремонтном участке движение будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме с управлением регулировщиком, — рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Днем ограничений для движения транспорта не будет, пообещали в Минтрансе.
Ориентировочно замену покрытия планируют завершить до конца июля.
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