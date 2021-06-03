С 20 июня ограничивается движение по мосту Саратов — Энгельс

Мост Саратов-Энгельс будут частично перекрывать до конца июля Фото: Александр Уриевский

На мосту Саратов — Энгельс с 20 июня будет ограничено движение транспорта.

Это будет сделано на неопределенное время на период замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Закрывать мост планируют только ночью.

- Фрезерование и укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона будет производиться в ночное время захватками по 200-300 метров, при этом на ремонтном участке движение будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме с управлением регулировщиком, — рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Днем ограничений для движения транспорта не будет, пообещали в Минтрансе.

Ориентировочно замену покрытия планируют завершить до конца июля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.