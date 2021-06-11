Саратовцы негодуют по поводу срубки здоровых деревьев в горпарке

В горпарке рубят здоровые деревья
Вчера, 11 июня, вечером в одном из саратовских сообществ горожанин Евгений Петров выложил фото свежего пня, обнаруженного им в Городском парке.
Саратовец пишет, что, по его подсчетам, за последние несколько дней в горпарке срубили более 10 дубов. Евгений утверждает, что большая часть деревьев здорова:
- Также в парке много засохших деревьев, на которые внимания не обращают. На фото спил здорового дерева и на заднем фоне два засохших и обломанных ствола, которые оставили.
Мнения комментаторов разделились. Одни сравнивают вырубку с геноцидом, другие считают, что многие деревья в парке действительно опасны. Так, Анна Солдатова пишет:
- В том-то и дело, что они уже старые, трухлявые внутри. Недавно вон чуть семью таким дубом упавшим около ларька с орешками не накрыло.
Напомним, 8 июня мы писали о сносе девяти аварийных деревьев в горпарке. На их месте высадили 23 трехметровых саженца.
Саратовцы часто обращают внимание на проблему с зеленью в городе. Например, на днях в соцсети горожане были возмущены безалаберным отношением к высаженным вместо срубленных деревьев саженцам – их никто не поливал, и они засохли.
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