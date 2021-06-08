Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 17:04

Срубленные в горпарке вековые дубы заменили молодыми саженцами

Посадили 23 черешчатых дуба
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Горпарке срубили опасные деревья

В Горпарке срубили опасные деревья

В городском парке Саратова высадили молодые дубы. Ранее были срублены признанные опасными деревья.

Сообщается, что во время работ по восстановлению дубравы парка были обнаружены сгнившие внутри деревья. От регионального минприроды обслуживающая горпарк организация получили разрешение на их замену.

На данный момент срубили девять вековых дубов, под вопросом остаются ещё 17 деревьев. На их месте компания ООО «Квартал» высадила 23 черешчатых дуба высотой три метра.

- Восстановление дубравы будут производить постепенно, так как посадка деревьев возможна только на свободных освещенных участках, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости