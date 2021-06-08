Срубленные в горпарке вековые дубы заменили молодыми саженцами

В Горпарке срубили опасные деревья

В городском парке Саратова высадили молодые дубы. Ранее были срублены признанные опасными деревья.

Сообщается, что во время работ по восстановлению дубравы парка были обнаружены сгнившие внутри деревья. От регионального минприроды обслуживающая горпарк организация получили разрешение на их замену.

На данный момент срубили девять вековых дубов, под вопросом остаются ещё 17 деревьев. На их месте компания ООО «Квартал» высадила 23 черешчатых дуба высотой три метра.

- Восстановление дубравы будут производить постепенно, так как посадка деревьев возможна только на свободных освещенных участках, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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