Саратовская область заключила на ПМЭФ договоры на 50 млрд рублей

Делегация из Саратовской области во время Петербургского международного экономического форума заключила договоры на 50 млрд рублей.

Как сообщил сегодня, 11 июня, на пресс-конференции в правительстве региона министр экономического развития Андрей Разборов, за три дня было заключено восемь соглашений. Иные деловые переговоры позволили добыть для региона еще около 60 млрд рублей, скоро они придут в область.

Напомним, одно из соглашений было заключено с «Россотрудничеством». Также по итогам форума в Саратов приедет новый трамвай.

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