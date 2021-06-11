Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 13:38

Саратовская область заключила на ПМЭФ договоры на 50 млрд рублей

Были достигнуты восемь соглашений
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Делегация из Саратовской области во время Петербургского международного экономического форума заключила договоры на 50 млрд рублей.

Как сообщил сегодня, 11 июня, на пресс-конференции в правительстве региона министр экономического развития Андрей Разборов, за три дня было заключено восемь соглашений. Иные деловые переговоры позволили добыть для региона еще около 60 млрд рублей, скоро они придут в область.

Напомним, одно из соглашений было заключено с «Россотрудничеством». Также по итогам форума в Саратов приедет новый трамвай.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.