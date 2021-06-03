В Саратов поступит новая модель трамвая

В Саратов приедет новый трамвай
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 3 мая, на встрече с президентом ООО «ПК Транспортные системы» Феликсом Винокуром обсудил возможность покупки трамваев для региона.
Встреча прошла на выставке Петербурсгского международного экономического форума.
В итоге стороны договорились о поставке в Саратов современной модели трамвая. Он будет в тестовом режиме курсировать на одном из маршрутов.
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