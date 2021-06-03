Презентацию Саратовской области за рубежом и организацию концертов иностранных артистов пообещал Радаеву Евгений Примаков

Евгений Примаков и Валерий Радаев подписали соглашения на ПМЭФ

Глава Россотрудничества, экс-депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков пообещал поддержать Саратовскую область в плане продвижения за рубежом.

Как сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева, Примаков сказал об этом после подписания соглашения с губернатором Валерием Радаевым на Петербургском форуме.

Радаев назвал продвижение Саратовской области одним из ключевых направлений развития региона.

- От успешного позиционирования территории зависит приток инвестиций, эффективность работы туристической отрасли, интенсивность научного и культурного обмена, — отметил Радаев.

Примаков заявил, что Россотрудничество может помочь в презентации саратовских проектов в разных странах мира, стажировках иностранных студентов, организации зарубежных гастролей саратовских артистов и приезда в Саратов иностранных исполнителей.

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