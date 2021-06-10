В свежеприсоединенных саратовских поселках проведут благоустройство

Сегодня, 10 июня, стало известно, в каких ещё точках Саратова планируется провести благоустройство.
В список на облагораживание добавили следующие места:
парк в микрорайоне Изумрудный;
территория у ФОКа в Юбилейном;
бульвар на улице Рахова – от Вавилова до Московской;
центральные площади в Красном Текстильщике и Багаевке. Напомним, поселки были присоединены к Саратову в этом году.
Работы по благоустройству уже ведутся на набережной Космонавтов и новой Набережной.
Напомним, 19 марта были подведены итоги конкурса на проект благоустройства Саратова. В порядок приведут Глебучев овраг, старый аэропорт, Зеленый остров, пляж «Покровские пески» и Парк Победы.
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