В свежеприсоединенных саратовских поселках проведут благоустройство

Сегодня, 10 июня, стало известно, в каких ещё точках Саратова планируется провести благоустройство.

В список на облагораживание добавили следующие места:

парк в микрорайоне Изумрудный;

территория у ФОКа в Юбилейном;

бульвар на улице Рахова – от Вавилова до Московской;

центральные площади в Красном Текстильщике и Багаевке. Напомним, поселки были присоединены к Саратову в этом году.

Работы по благоустройству уже ведутся на набережной Космонавтов и новой Набережной.

Напомним, 19 марта были подведены итоги конкурса на проект благоустройства Саратова. В порядок приведут Глебучев овраг, старый аэропорт, Зеленый остров, пляж «Покровские пески» и Парк Победы.

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