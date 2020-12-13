К Саратову присоединят два поселка с 1 января

В состав Саратова с 1 января войдут два поселка — Багаевка и Красный Текстильщик.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев.
Разрабатывается соответствующая программа, в ближайшие три года планируется сделать там освещение, дороги и тротуары, отремонтировать учреждения соцсферы.
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