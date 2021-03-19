Проекты благоустройства Саратова воплотят в жизнь через десять лет

Были объявлены победители конкурса архитектурных проектов на благоустройство Саратова Фото: Александр Уриевский

В Саратове подвели итоги конкурса архитектурных проектов по благоустройству городского пространства.

Мероприятие состоялось 19 марта в парке «Россия — моя история». Участие в нем принял заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Напомним, в народном голосовании за выбор концепции развития центральной части приняло участие около десяти тыс. саратовцев. Из них больше половины — 6,5 тыс. человек — проголосовали за концепцию консорциума Citymakers. Другим победителем стал Karres En Brands.

Будут благоустроены пять территорий: Глебучев овраг, старый аэропорт (Karres En Brands), Зеленый остров, пляж «Покровские пески» и Парк Победы (Citymakers).

- Общая сумма требуемых затрат на реализацию всех очередей всех пяти проектов составляет 100 млрд рублей. Эта сумма одинакова у обоих финалистов. Сроки реализации — десять лет. Это очень амбициозные цифры, но никаких «потемкинских деревень» тут нет, — заявил Антон Финогенов.

Он отметил, что будет продуман формат вовлечения участников в реализацию проектов. Пакет документов должен быть подготовлен не позднее конца 2022 года.

По словам Финогенова, останавливаться на этом конкурсе Минстрой области и администрация Саратова не будут.

Напомним, благоустройство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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