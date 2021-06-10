Опубликован график работы отделений почты в Саратовской области на День России

Стал известен график работы почтовых отделений в Саратовской области в связи с празднованием Дня России.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС, 11 июня почты закроются на час раньше. 12 июня будет выходной, 13 июня отделения будут работать по обычному графику, 14 июня — по графику субботы.

Однако у некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную доставку пенсий и пособий.

Уточнить график работы можно в мобильном приложении и на сайте Почты России.

Напомним, ранее стали известны графики работы ЗАГСов и МФЦ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.