Саратовцев будут женить на День России

Стал известен график работы ЗАГСов Саратовской области в предстоящие выходные.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС, в пятницу, 11 мая, рабочий день будет сокращен на час.
С 12 по 14 мая во всех отделах будет выходной, кроме Заводского. В нем 12 июня будут проводиться регистрации браков по просьбам молодоженов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.