Саратовцев будут женить на День России

Стал известен график работы ЗАГСов Саратовской области в предстоящие выходные.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС, в пятницу, 11 мая, рабочий день будет сокращен на час.

С 12 по 14 мая во всех отделах будет выходной, кроме Заводского. В нем 12 июня будут проводиться регистрации браков по просьбам молодоженов.

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