График работы центров «Мои Документы» в Саратове: как будут работать МФЦ на 12 июня

В Саратовской области в связи с празднованием Дня России изменится график работы центров «Мои Документы».

Так, в пятницу, 11 июня, рабочий день во всех МФЦ будет сокращен на час. А 12, 13 и 14 июня они не будут работать вовсе.

С 15 июня центры возобновляют работу в соответствии с обычным графиком.

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