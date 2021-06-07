К концу недели саратовцы могут уже открыть купальный сезон

Жители региона скоро смогут искупаться в прохладной воде Фото: Александр Уриевский

Синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП в Саратове», когда жители Саратовской области смогут открыть купальный сезон.

Сегодня утром температура воды на Волгоградском водохранилище в районе Саратова составила 16,6 градусов. По словам синоптика, впервые окунуться в водоемы региона можно будет уже к концу этой недели. Необходимо лишь выполнение одного условия – вода должна стать теплее на 1,4 градусов. Для этого, уточняет Цветайло, необходимо, чтобы прошло два дня без дождей. В среднем в погожую погоду температура поднимается на 0,6 градусов в сутки.

Если судить по прогнозу погоды на эту неделю, искупаться в ближайшее время смогут скорее жители Левобережья. Там дождливое начало недели сменится общерегиональным потеплением.

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