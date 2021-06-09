В Саратове пытаются продать бывшую табачную фабрику за 303 млн рублей

Фото с сайта «Авито»

В Саратове пытаются продать здание бывшей табачной фабрики.

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже производственно-складского комплекса на Рабочей, 159 за 303 млн рублей.

Фото с сайта «Авито»

Напомним, по этому адресу ранее была «Саратовская табачная фабрика», которая закрылась в 2019 году. Ее мощности перенесли на предприятие в Санкт-Петербург.

Покупателю предлагают пять земельных участков общей площадью 28 тыс. кв. м и комплекс производственно-складских и административных зданий общей площадью почти 25 тыс. кв. м.

Также подается электроэнергия, есть теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, внешние ливневые канализации.

Фото с сайта «Авито»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закрывается табачная фабрика в Саратове, сотни сотрудников будут уволены

Полностью предприятие прекратит существовать к концу 2019 года

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.