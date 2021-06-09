В Саратове пытаются продать бывшую табачную фабрику за 303 млн рублей

Фото с сайта «Авито»
В Саратове пытаются продать здание бывшей табачной фабрики.
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже производственно-складского комплекса на Рабочей, 159 за 303 млн рублей.
Фото с сайта «Авито»
Напомним, по этому адресу ранее была «Саратовская табачная фабрика», которая закрылась в 2019 году. Ее мощности перенесли на предприятие в Санкт-Петербург.
Покупателю предлагают пять земельных участков общей площадью 28 тыс. кв. м и комплекс производственно-складских и административных зданий общей площадью почти 25 тыс. кв. м.
Также подается электроэнергия, есть теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, внешние ливневые канализации.
Фото с сайта «Авито»
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