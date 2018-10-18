2018-10-18T12:58:30+03:00
Экономика

Закрывается табачная фабрика в Саратове, сотни сотрудников будут уволены

Полностью предприятие прекратит существовать к концу 2019 года
Александр Уриевский
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Антитабачный флеш-моб в СаратовеАнтитабачный флеш-моб в Саратове
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Компания «БАТ-Россия» заявила о закрытии до конца 2019 года своего производства в Саратове.

Решение о переносе производственных мощностей в Санкт-Петербург, как сообщили в компании, связано с сокращением табачного рынка из-за продолжающегося роста цен на сигареты, падения потребительского спроса и увеличения доли нелегальной продукции. В компании напомнили, что в 2017 году объем легального табачного рынка в России уменьшился на 7,3%.

- Перенос производственных мощностей приведет к сокращению части персонала в Саратове. Сотрудникам предприятия будут предложены вакансии на фабрике в Санкт-Петербурге и других подразделениях компании. Тем, кто будет вынужден покинуть компанию, «БАТ Россия» гарантирует выплату компенсаций, превышающих требования российского законодательства, а также помощь профессионального агентства в трудоустройстве, — говорится в сообщении «БАТ-Россия».

Корреспонденту «КП-Саратов» юрист «БАТ-Россия» сообщила, что сейчас на фабрике в Саратове трудится около 400 человек. Именно им будут в первую очередь предложены возможности трудоустройства на новых линиях, которые установят в Санкт-Петербурге.

СПРАВКА

Саратовская табачная фабрика была основана в 1828 году братьями Кондратием и Михаилом Штаф. В 1994 году она вошла в состав «Бритиш Американ Тобакко». Фабрика была полностью модернизирована и стала одним из самых современных предприятий отрасли в России. Административному зданию, которое являлось памятником архитектуры XIX века, был возвращен исторический облик. Предприятие — один из крупнейших налогоплательщиков в Саратове.

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