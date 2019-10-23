2019-10-23T18:41:09+03:00
Общество

В Саратове полностью перестала работать табачная фабрика

Сотрудникам предложили рабочие места на других площадках компании
Ольга Симонова
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«Саратовская табачная фабрика» полностью перестала производить сигареты и другие изделия с 1 октября.

- Сейчас производственные мощности переводят на площадку «БАТ Россия» в Санкт-Петербурге. Этот процесс будет продолжаться до конца 2019 года, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Закрытие предприятия связано с ежегодным снижением потребления табака в стране на 7-8% и недозагруженностью производства на обеих площадках в РФ. Таким образом, компании выгоднее производить продукцию всего на одной площадке.

Стоит отметить, что сотрудникам «Саратовской табачной фабрики», а их, по данным на декабрь прошлого года, было 393 человека, предложили рабочие места на других площадках компании и выполнили перед ними все социальные обязательства.

СПРАВКА

Саратовская табачная фабрика была основана в 1828 году братьями Кондратием и Михаилом Штаф. В 1994 году она вошла в состав «Бритиш Американ Тобакко». Фабрика была полностью модернизирована и стала одним из самых современных предприятий отрасли в России. Административному зданию, которое являлось памятником архитектуры XIX века, был возвращен исторический облик. Предприятие — один из крупнейших налогоплательщиков в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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