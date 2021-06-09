Саратовские уличные художники получат возможность выиграть 200 тысяч

В прошлом году второе место на конкурсе заняла работа саратовского художника «Цветы жизни» Фото: Ольга Симонова

В Приволжском федеральном округе начался отбор заявок на фестиваль уличного искусства «ФормART». Проект направлен на развитие стрит-арта, поддержку молодых художников и создание новых культурных кодов в регионах ПФО.

Тема 2021 года – «Взгляд в будущее». Художники вольны посвятить свою работу новым технологиям, ученым или обратиться к футуристическим мотивам. Отбор участников продлится до 7 июля.

Победитель конкурса получит 200 тысяч рублей, за второе место дадут 150 тысяч, а за третье – 100.

Поучаствовать смогут саратовцы в возрасте от 16 до 35 лет.

Напомним, в 2020 году второе место на конкурсе занял саратовец Юрий Быков. Художник был награжден за граффити «Цветы жизни». Работа расположена на стене дома на пересечении улиц Советская и Рахова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.