Граффити "Цветы жизни" в Саратове
Фото: Ольга Симонова
Завершена работа над панно в центре Саратова.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», граффити создал художник Юрий Быков. Он нарисовал девочку в медицинской маске.
Картина носит название «Цветы жизни» и посвящена актуальной теме коронавируса и борьбы с пандемией.
Изображение появилось на доме по улице Советская.
Панно украсило стену многоэтажки на Советской
Фото: Ольга Симонова
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