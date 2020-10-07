Граффити "Цветы жизни" в Саратове Фото: Ольга Симонова

Завершена работа над панно в центре Саратова.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», граффити создал художник Юрий Быков. Он нарисовал девочку в медицинской маске.

Картина носит название «Цветы жизни» и посвящена актуальной теме коронавируса и борьбы с пандемией.

Изображение появилось на доме по улице Советская.

Панно украсило стену многоэтажки на Советской Фото: Ольга Симонова

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