Художник из Саратова выиграл второе место на конкурсе ПФО с граффити на фасаде дома

Юрий Быков нарисовал граффити «Цветы жизни» и занял на фестивале второе место Фото: Ольга Симонова

В Приволжском федеральном округе подвели итоги фестиваля стрит-арта «ФормАRТ».

Художник из Саратова Юрий Быков занял на конкурсе, посвященном борьбе с пандемией коронавируса, второе место. «Серебро» ему присудили по итогам народного голосования и выбора экспертов. За победу он получит 75 тыс. рублей.

Напомним, граффитист представил на фестиваль арт-объект «Цветы жизни», нарисованный на фасаде дома на перекрестке улиц Рахова и Советская в Саратове.

Первое место на конкурсе заняла Оксана Гладкова с граффити «Чистый воздух». Она выиграла 100 тыс. рублей.

На третьем месте оказался Мансур Зияев с работой «Доктор сити». Он получит 50 тыс. рублей.

Итоговое голосование. Кадр из видео с сайта фестиваля

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