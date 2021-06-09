Средняя зарплата бюджетников вырастет на 2,9 тысячи рублей

Сейчас в Саратовской облдуме проходит 69-е внеочередное заседание. Обсуждалось повышение зарплат бюджетникам.

Напомним, в связи с поступлением в региональный бюджет дополнительных 2,1 миллиардов рублей от налогов, собранных с бизнеса, с 1 августа саратовским бюджетникам повысят зарплаты на 10%. Изначально планировалось пятипроцентное увеличение зарплат. Губернатор Валерий Радаев, помимо прочего, связал повышение с ростом экономических показателей региона.

И.о. министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина рассказала, что средняя зарплата бюджетников вырастет с 29,6 тысяч рублей до 32,5. 81 миллион пойдет на повышение заработной платы главам сёл, остальные средства – на надбавки учителям, врачам, медперсоналу и работникам учреждений культуры.

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