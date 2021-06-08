Саратовский губернатор объяснил, почему бюджетникам повышают зарплату на 10%

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о будущем повышении зарплат работникам бюджетной сферы.

- С начала этого года экономические показатели в Саратовской области демонстрируют устойчивый рост. Индекс промышленного производства за пять месяцев показывает рост — 118%. Сельское хозяйство работает с плюсом, несмотря на все сложности весенне-полевых работ. Сфера торговли тоже дает плюс 1,5–2%. Выросли и доходы областного бюджета. Это подтверждает то, что оказанные в прошлом году меры поддержки дали результат. Предоставлялась поддержка малому и среднему бизнесу, промышленным предприятиям, сельскому хозяйству. Использовались региональные и федеральные меры. По итогам пяти месяцев, получив дополнительные доходы в бюджет, принято решение поддержать работников бюджетной сферы — повысить заработную плату, — сообщил Радаев.

Теперь она повысится с 1 августа на 10% для учителей, врачей, работников социальной сферы и многих других.

Также повысятся зарплаты у глав поселений, так как они, по словам Радаева, отвечают на местах за работу всех структур: коммунальных, социальных, напрямую взаимодействуют с населением.

Сейчас Саратовская область находится на седьмом месте в ПФО по размеру зарплат, а по темпам роста входит в тройку лидеров.

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