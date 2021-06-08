Бизнесмены «организовали» саратовским бюджетникам 10-процентную прибавку к зарплате

С 1 августа 2021 года почти 100 тыс. бюджетников Саратовской области получат прибавку к зарплате. На 10-процентное повышение планируют выделить более двух миллиардов рублей.

Источником средств в региональном Минфине назвали дополнительные доходы по налогу на прибыль. Законопроект о поправках в бюджет на этот год уже направили на рассмотрение в облдуму. Комитет по бюджету, налогам, промышленности и собственности уже одобрил его. Теперь нужно дождаться рассмотрения на заседании думы.

И. о. министра финансов региона Ирина Бегинина рассказала, что 2,1 млрд рублей — это налоги, собранные с бизнеса после вызванного коронавирусом «повышения деловой активности». Деньги пойдут на прибавки к зарплате учителям, врачам среднему и старшему медперсоналу, соцработникам и работникам учреждений культуры.

Дополнительно будет выделено 81,2 млн рублей на повышение зарплат сотрудникам местного самоуправления в муниципалитетах региона.

- Это люди, которые выполняют всю черновую работу, когда к ним с просьбами приходят наши граждане, — одобрил предложение депутат Сергей Гладков.

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