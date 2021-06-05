Борис Шинчук попросил прокурора Саратовской области организовать проверку детских аттракционов

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Председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук обратился к областному прокурору Сергею Филипенко с просьбой организовать проверки надувных аттракционов - батутов по всему региону. Об этом КП-Саратов» стало известно от члена общественной палаты Татьяны Староверовой.

- Трагедия в Барнауле, где возле одного из торговых центров города в результате сильного порыва ветра опрокинулся надувной батут и серьезно пострадали дети, заставила всех нас обратить пристальное внимание на проблему легальности и безопасности детских уличных аттракционов. Проблема безопасности детских уличных аттракционов не замыкается на Саратове. Прошу Вас провести всестороннюю и комплексную проверку всех детских уличных аттракционов в Саратовской области, по итогам которой дать правовую оценку действиям бизнеса и местных властей по эксплуатации данных игровых комплексов, - говорится в письме председателя Общественной палаты в адрес областного прокурора.

Шинчук напомнил, что общественники выявили множество нарушений в работе таких аттракционов после рейда в Солнечном-2. Оказалось, что игровой комплекс месяц функционировал без разрешения.

В ходе проверки делегация выявила множество нарушений, в частности - санитарных норм.

Общественники подготовили открытое обращение к мэру Саратова и прокурору города с просьбой проверить всестороннее и комплексно эти аттракционы и дать правовую оценку действиям бизнеса и местных властей, разрешивших их эксплуатацию.

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