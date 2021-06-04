В Саратовской области планируют построить ветроэлектростанции и еще одну солнечную станцию

Две компании рассматривают Саратовскую область как площадку для размещения объектов «зеленой энергетики».

УК «Ветроэнергетика» начинает строительство ветропарка мощностью 200 МВт в Красноармейском районе. Руководитель компании на встрече с губернатором Валерием Радаевым 4 июня на полях Петербургского экономического форума подтвердил это намерение и отметил, что все организационные работы идут по намеченному графику.

Компания «Энел» просчитывает возможность создания ветроэлектростанции мощностью 130 МВт в Аткарском районе. Кроме этого, планируется солнечная электростанция на 150 МВт в Татищевском районе.

Напомним, ряд солнечных электростанций уже функционирует в юго-восточных районах Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.