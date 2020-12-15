В Саратовской области введена очередная солнечная станция

Солнечная станция в Новоузенском районе. Фото сайта www.hevelsolar.com

Первая из трех очередей солнечной станции в Дергачевском районе начала работу. Мощность ее 25 МВт. За следующие два года там же планируется построить еще две очереди станции и нарастить мощность до 60 МВт. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Саратовской области.

Электростанция занимает площадь 11,7 гектара и состоит из более 77 тыс. гетероструктурных солнечных модулей российского производства.

В конце ноября ей был присвоен статус квалифицированного генерирующего объекта, работающего на основе возобновляемых источников энергии. С декабря солнечная электростанция начала отпуск электроэнергии в единую сеть. Прогнозная годовая выработка первой очереди Дергачевской солнечной электростанции составит 31 млн кВт*ч.

Напомним, у компании, которая построила Дергачевскую СЭС, уже работают аналогичные станции в Пугачевском, Ершовском и Новоузенском районах Саратовской области общей мощностью 70 МВт.