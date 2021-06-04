В Дергачевском районе на протяжении 10 лет сохраняются очаги национальной нетерпимости

Драка в Дергачевском районе. Собрались около 150 человек. Кадр из видео
УФСБ России по Саратовской области совместно с центром противодействия экстремизму вычислили двух жителей Дергачевского района, распространявших в этнической среде призывы к экстремизму.
Пресс-служба УФСБ сообщает, что правоохранителям удалось выяснить. Саратовцы в публичной группе в WhatsApp записывали голосовые сообщения, а также письменно призывали к «осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей одной из национальностей».
Суд уже рассмотрел дела экстремистов и дал им условные сроки — одному два года с таким же испытательным сроком, второму — один год с аналогичным испытательным сроком.
Напомним, ещё в 2011 году «КП-Саратов» писала про ситуацию с национальной нетерпимостью в Дергачевском районе. Тогда стражи порядка регулярно задерживали участников межнациональных драк. А в 2020 году сотрудниками полиции было предотвращено массовое побоище, запланированное между казахами и курдами.
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