В Саратовской области курды и казахи сошлись в массовой драке

Драка в Дергачевском районе. Собрались около 150 человек. Кадр из видео

В Дергачевском районе Саратовской области на этой неделе вспыхнул конфликт между представителями разных диаспор.

24 октября, в субботу, он перешел в вооруженное противостояние и массовую драку. У деревни Тимонино собрались около 150 человек с палками и другими подручными средствами. По свидетельству очевидцев, граждане вели себя агрессивно и принялись забрасывать друг друга не только словами, но и предметами, в том числе, камнями и бутылками.

Полиция сумела предотвратить побоище. В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили «КП-Саратов», что были предприняты оперативные меры. Это помогло сохранить порядок в населенном пункте и не допустить жертв и пострадавших среди участников конфликта.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, — отметили в ГУ МВД.

Впрочем, в соцсетях сейчас распространяется информация, что кто-то якобы погиб во время конфликта.

Предположительно, инцидент возник между представителями курдов и казахов, диаспоры которых проживают в Дергачевском районе. Якобы, двое местных жителей подрались из-за бытового конфликта во время сбора на призывном пункте.

Напомним, это не первое столкновение в Саратовской области на национальной почве. В августе 2011 года в Перелюбском районе также несколько дней длилось противостояние в поселке Целинный, где проживает большая диаспора курдов. Тогда без пострадавших не обошлось.

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