Следователи предупредили саратовцев об опасности электросамокатов

Электросамокаты на улицах в Саратове Фото: Мария Франко

В теплое время года популярными становятся электросамокаты. Из-за них жители крупных городов подвергаются дополнительной опасности, считают в региональном Следственном комитете.

- В Новосибирске владелец электросамоката попал в ДТП с автомобилем. В Карелии двухколесный электротранспорт сбил малолетнюю девочку прямо на тротуаре. В Санкт – Петербурге двое молодых людей сбивали прохожих на главной улице города, — рассказали следователи, уточнив, что это лишь несколько случаев. Опасность данного вида транспорта, который может развивать высокую скорость, также усугубляется отсутствием в законах каких-либо ограничений для него.

Напомним, в Саратове уже есть как минимум одна жертва электросамоката — 18-летнего парня пришлось прооперировать после перелома ключицы.

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