В Саратове парень сломал ключицу, упав с электросамоката

Электросамокаты — опасное средство передвижения, если не соблюдать правила Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вчера, 27 мая, в травмпункт горбольницы №6 Саратова поступил пациент с переломом после падения с электросамоката.

Как сообщили «КП-Саратов» в лечебном учреждении, 18-летний парень сломал ключицу.

Ему сделали операцию. Сейчас он находится в стационаре под наблюдением врачей.

Заведующая травмпунктом Яна Юмашева рассказала, что электросамокаты опасны не только водителям, но и пешеходам. И те и другие могут получить ушибы, вывихи и переломы.

- Это связано с тем, что некоторые электросамокаты могут разгоняться до 60 км\ч. На оживленных пешеходных улицах это, безусловно, очень много. В центре Москвы уже вводят ограничение скорости для езды на электросамокатах, чтобы снизить количество происшествий. Мы призываем соблюдать меры безопасности при использовании этого транспорта: надевайте шлем и наколенники, — отметила Яна Юмашева.

Также горожанам советуют не отвлекаться на телефон и не использовать наушники.

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