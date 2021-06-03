В тяжелом состоянии с коронавирусом остается 125 больных в Саратовской области

На прошедшем 3 июня в региональном Минздраве брифинге по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции по территории Саратовской области рассказали подробности текущей ситуации с COVID-19. Напомним, сегодня было выявлено 109 новых случаев, всего с начала пандемии были зарегистрировано 63 055.

Первый замминистра Станислав Шувалов сообщил, что на 3 июня в стационарах области находятся 1 227 пациентов, подтвержден диагноз у 1 020 человек. Пневмония была диагностирована у 1 183 саратовца,983 случая были вызваны COVID-19. 399 человек получают кислородную поддержку. Тяжелых пациентов 125, их держат на ИВЛ. Дома лечатся 1 085 человек.

Также чиновник рассказал, что продолжают находиться под медицинским наблюдением 23 гостя региона.

Несмотря на то, что некоторые саратовцы отказываются от второго укола вакцины, Шувалов отмечает, что причин для этого нет.

- Тяжелых случаев осложнения после вакцинации в области не было. Не более 3–5% привитых сообщают о каких-либо последствиях: небольшая лихорадка на следующий день или боль в месте укола, — заметил Шувалов.

Последствия прививки, уточняет замминистра, не длятся более одного дня. Чиновники выражают надежду на достижение запланированного уровня вакцинации к концу лета (имеется ввиду первый укол).

- Но мы бы хотели достичь этого уровня раньше, — сказал Шувалов.

Напомним, новая коронавирусная инфекция уже унесла жизни 1 109 саратовцев, пять человек погибли за минувшие сутки.

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