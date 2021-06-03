Некоторые саратовцы сбегали после первой прививки от коронавируса

Сегодня, 3 июня, первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал о случаях, когда жители области после первой прививки от коронавируса через 21 день не возвращались за второй. Данную информацию он озвучил на брифинге в министерстве.

По словам Шувалова, такие случаи бывают, когда у человека медицинский отвод, и болезнь не позволяет сделать вторую прививку. Также есть случаи, когда люди сами не приходят за второй дозой вакцины. Но таких людей мало, потому что портал госуслуг и медработники напоминают об этом.

Всего на 3 июня вакцинацию прошли 263,5 тыс. жителей области, из них 197,3 тыс. сделали обе прививки.

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