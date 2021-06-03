За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 109 человек

Ещё 109 жителей Саратовской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Всего на 3 июня в регионе было выявлено 63 055 случаев COVID-19.

На данный момент выздоровели 59 841 человек, за сутки выписали 112 саратовцев.

В Саратове прибавилось 50 коронавирусных пациентов, в Энгельсском районе – 14, Балаковском – 12, Балашовском – восемь, Духовницком и Саратовском – по четыре, Алгайском и Озинском – по три, Аркадакском, Краснокутском и Марксовском – по два. В Дергачевском, Пугачевском, Татищевском, Федоровском районах и поселке Светлый – по одному.

У 27 процентов новых заболевших, 30 человек, заболевание отягощается пневмонией, уточняют в оперативном штабе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции по Саратовской области.