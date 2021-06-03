Общественники обратились к главе Саратова и прокурору по поводу работы батутов

Аттракционы в Солнечном-2 не гарантируют безопасность детей

В Саратове после проверки работы батутов члены Общественной палаты области, председатель городской Общественной палаты и депутат гордумы подписали открытое обращение к главе города и городском прокурору. Они просят инициировать проведение полной и всесторонней проверки аттракционов на бульваре Мюфке, а также дать правовую оценку действиям чиновников администрации Кировского района, согласовавшим размещение аттракционов.

Приводим полностью текст обращения.

Главе МО «Город Саратов» Исаеву М.А.

Прокурору г. Саратова Енишевскому М.С

Открытое обращение

30 мая в Барнауле произошла трагедия. Возле одного из торговых центров города в результате сильного порыва ветра опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате две девочки трех и четырех лет вылетели с батута на трамвайные рельсы, получили многочисленные травмы. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии дети были госпитализированы в больницу. В настоящее время обе девочки находятся в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Под домашний арест отправлены два предпринимателя. Расследование дела находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

После трагедии в Барнауле по всей стране начались проверки состояния детских аттракционов.

31 мая глава Саратова Михаил Исаев в ходе оперативного совещания распорядился «провести проверки легальности и безопасности уличных детских аттракционов».

Поддержав главу города в его заботе о безопасности детей, 1 июня, в День защиты детей, мы, члены Общественной палаты Саратовской области Татьяна Староверова и Айса Акчурин, председатель Общественной палаты города Саратова Александр Занорин, депутат Саратовской городской думы Елена Перепелицина, провели совместную выездную проверку детских уличных аттракционов, расположенных на Бульваре Мюфке в Шестом микрорайоне поселка Солнечный-2 Кировского района Саратова.

Заметим, что после барнаульской трагедии в социальных сетях появилось много негативных отзывов о работе батутов на Мюфке.

Вот только часть из них (все скриншоты мы готовы предоставить):

«Когда смотрю на наши батуты, складывается впечатление, что где-то их хотели выкинуть в связи с фактическим износом, а наши купили, привязали к плитке и зарабатывают».

«Очень надеюсь, что уберут это безобразие. Бедные люди, кто рядом живет. А то, что они опасны, это вообще не обсуждается. Нитки гнилые, сейчас прыгнут на слабое место, и всё, а высота там какая огромная».

«Мы здесь живем 7 лет, я свою дочь ни разу не пустила на эти батуты»...

«Ужас. Пройти негде. Перестали туда даже ходить гулять».

«И с каждым днем все больше аттракционов там устанавливают, а вчера еще и ларек поставили. Не то, что проехать на самокате, пройти по бульвару уже негде!!»

«Весь бульвар заставили. Столько детей, дорога рядом. Страшно представить, что может случиться».

«Это вообще беспредел. Никаких норм не соблюдено. Бульвар- это пешеходная зона, ее закрыли уже с двух сторон в этом году. Плитку всю раздолбали. Шум стоит от моторов целый день. Крики детей. А еще, безопасны ли эти аттракционы? Кто даст ответ???»

«Администрация Кировского района г.Саратова давно демонстрирует наплевательское отношение к гражданам. Как разрешение выдать на установку ларька или батута, то это пожалуйста. А как тротуар построить или освещение с ливневкой сделать, то они молчат. В лучшем случае говорят, что денег нет».

«В связи со случаем в Барнауле, всем громко сообщили о правилах установки батутов. И, оказывается, их нельзя устанавливать вблизи трасс и дорог. А как же по Тархова?? Вот если этот батут взлетит чутка, то детей он скинет прямо под едущие на скорости машины».

«Ответственность должен нести каждый за то, что он делает. Когда дело и бизнес касается детей, то тут и рассуждать не стоит. Безопасность- главное. Это же очевидно».

«Наводить порядок надо с малого. Хотя проблема, касающаяся безопасности детей, не может быть малой».

А это обращение поступило члену Общественной палаты Саратовской области Татьяне Староверовой от жительницы Солнечного-2 по имени Алла (скриншоты готовы предоставить):

«Под нашими балконами домов Тархова 39 и Тархова 41/1 уже на протяжении нескольких лет с весны по осень нет никакого покоя от шума моторов двух батутов, а это ПЯТЬ!!! моторов, постоянный шум, гам детей и самих работников этих аттракционов.

Мало того, забивая арматуру в тротуарную плитку, они деформируют ее, и скоро на нашем бульваре она вся треснет и отвалится.

Разговаривали с хозяйкой неоднократно., которая каждый день приезжает, собирает выручку, она только хамит.

Окна летом открыты. Дорога рядом. И еще этот аттракцион. Должны же быть какие-то правила и метраж от расположения аттракционов от жилых домов....

Цены завышены. Начинали они с двух машинок и с одного батута, а сейчас вырос их аппетит, за счет детей, родители которых платят немалые деньги...

Мы здесь живем. Хочется побольше зелени, чистоты.. У нас очень хороший микрорайон. Но когда прямо под нашими окнами такой тарарам, это действительно невыносимо. Они нам портят всю красоту бульвара, зарабатывая, и процветают свой бизнес. А почему простые жильцы должны страдать?»

В ходе проверки мы обратили внимание на опасную, по нашем мнению, близость батутов к дороге на Тархова, где наблюдается постоянное и очень интенсивное движение транспорта, а один из батутов стоит прямо «лицом» к дороге.

Сразу напрашивается аналогия с Барнаулом, где батут стоял рядом с трамвайными путями.

Поскольку батут стоит очень близко к дороге на Тархова, играющим детям приходится постоянно дышать выхлопными газами от проезжающего автотранспорта, что тоже вызывает нашу серьезную обеспокоенность. За время нашего пребывания на Мюфке , а это порядка полутора часов, сотрудники батутов и других аттракционов, расположенных на бульваре, ни разу не проводили их санитарную обработку. Сотрудники всех без исключения аттракционов носили лицевые маски «на подбородке» , при этом постоянно общались с детьми. На аттракционах грязно. Пыльно. Эти факты- в условиях пандемии коронавируса -вызывают у нас уже не опасение, а искреннее возмущение.

Аналогичное возмущение и массу вопросов вызвала у нас копия документа, вывешенная возле входа в первый батут. Распоряжение администрации Кировского района Саратова от 31.05.2021. «О согласовании размещения объекта на бульваре им.Мюфке К.Л» №313-р

Под документом стояла круглая печать и подпись чиновника администрации Кировского района муниципального образования город Саратов.

Почему вопреки распоряжению главы города о проведении «проверки легальности и безопасности уличных детских аттракционов» на следующий день после резонансной трагедии в Барнауле, прогремевшей на всю страну, чиновники администрации Кировского района Саратова отдали распоряжение о согласовании объектов? Мы сомневаемся, что за несколько часов после выхода распоряжения главы города такая проверка аттракционов на бульваре Мюфке вообще была проведена.

Большую обеспокоенность у нас вызывает и тот факт, что Распоряжение о согласовании аттракционов на Мюфке было подписано через месяц после реального начала их работы.

Мы готовы предоставить фотоматериалы, подтверждающие, что батут на Мюфке работал еще 30 апреля. Мы делаем вывод, что целый месяц аттракционы на бульваре Мюфке работали без официального разрешения, всё это время незаконно собирая деньги с населения. По нашему мнению это- «незаконное предпринимательство», за которое в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

В ходе нашей проверки выяснилось, что помимо двух батутов на бульваре Мюфке работают еще несколько аттракционов. Среди них: электромобили, электропони , бассейн с магнитными рыбками, еще один маленький батут, «Пароходик» и прыжковый аттракцион с шариками. Выяснить, на каком правовом основании все они работают, нам не удалось. Сотрудники батутов и других аттракционов категорически отказались отвечать на наши вопросы. Предоставить документы они тоже отказались. А у сотрудника аттракциона «Пароходик», к слову, работающего на бензине и очень грязного внутри, оказались документы, выданные еще в 2018 году. Действительны ли они в 2021 году, он не уточнил.

Подводя итоги нашей проверки, мы просим Вас, Михаил Александрович и Вас, Максим Сергеевич, инициировать проведение полной и всесторонней проверки аттракционов на бульваре Мюфке а также дать правовую оценку действиям чиновников администрации Кировского района, согласовавшим размещение аттракционов на бульваре Мюфке Саратова в 2021 году.

Мы все серьезно обеспокоены безопасностью и здоровьем детей, проживающих в поселке Солнечный-2.

Мы не хотим повторения барнаульской трагедии в Саратове. Только вместе мы сможем не допустить такого повторения.

С уважением, Татьяна Староверова, Айса Акчурин, Александр Занорин, Елена Перепелицина

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