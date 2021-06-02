На новом пляже в Саратове будут три вышки спасателей

Спасатели надеются, что на новый пляж в Саратове у них вызовов не будет Фото: Александр Уриевский

Саратовские и областные спасатели «очень надеются», что при открытии нового пляжа на Набережной в Саратове, большая часть людей из солярия в Затоне переместиться туда. Об этом рассказали представитель городской и областной служб спасения на пресс-конференции в «КП-Саратов» 2 июня.

С администрацией представители оперативных служб уже обсудили, где будут медкабинет, где вышки матросов спасателей. Кстати, их планируется сразу три, матросов будет больше, они станут работать посменно. Их наймом и вопросом обучения будет заниматься определенная городской администрацией организация.

- Важно понять - служба спасения, это тяжёлая артиллерия, которая выезжает на все ЧП, не только утопления, но и пожары и ДТП и остальное.

Администрация Саратова демонстрирует понимание всех вопросов, дежурство спасателей на новом пляже будет организованно во время функционирования пляжа, в какое время пляж будет открыт - определит мэрия, – рассказал Юрий Юрин, начальник областного управления по безопасности жизнедеятельности населения.

Сейчас идёт закупка спасательного оборудования и плавсредств для матросов на пляже. В районе пляжа будет введен жесточайший запрет на появление там любой техники - катеров, лодок, любых судов.

- Будем надеяться, что мы там не понадобимся, как специалисты, - сказал Юрин.

Напомним, саратовский пляж, который строится между улицами Вольская и 2-я Садовая на Новой набережной по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина, должен открыться к 1 июля.

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