Юрин пояснил, почему нельзя организовать нормальный пляж в Затоне

Юрий Юрин Фото: Александр Уриевский

Те структуры, которые выдают разрешения на пляжи, не могут ориентироваться на то, сколько людей пришло туда. Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» 2 июня рассказал Юрий Юрин, начальник областного управления по безопасности жизнедеятельности населения.

- В саратовском Затоне сделать пляж в принципе нельзя из-за течения и рельефа дна. Там даже если насыпать песок, то его унесет. Наши саратовские коллеги не обязаны это делать, но выставляют там мобильный пост. Мы не можем сказать — сами за себя отвечайте, если купаетесь там, где запрещено.

За лето 2020 года в Саратовской области утонуло 40 человек. Мы можем говорить, что в официальных местах купания практически не гибнут люди, но зато гибнут на неофициальных пляжах.

Мы с огромным желанием изменили бы еще жестче законодательство. Например, пляжи открывать надо проще, а вот за обеспечение безопасности спрашивать жестче, — считает Юрин.

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