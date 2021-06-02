Поиски утонувших в феврале детей продолжают в Саратове

Павел Кориков
Фото: Александр Уриевский
В акватории волгоградского водохранилища, ниже Вольска, продолжаются поиски утонувших 28 февраля мальчиков. Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» 2 июня рассказал начальник областной службы спасения Павел Кориков. Напомним, два брата в районе Вольска утонули, провалившись под лед на Волге.
Сейчас продолжаются осмотры мест, куда может вынести тела. Пока поиски безуспешны.
- В том районе Волги около Вольска сильнейшее течение. Туда водолазов нельзя пускать, но они ныряли, не по инструкции, а ради поиска детей. В таких местах вообще должен быть запрет на выход на лед. Там у профессионально экипированного специалиста есть лишь небольшой шанс, что с ним ничего не случится, не говоря уже про детей. При погружении двухпудовую гирю, которую на дно опускали для удержания на месте, просто поднимало течением, скорость воды 5-6 метров в секунду, — рассказал Юрий Юрин, начальник областного управления по безопасности жизнедеятельности населения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.