Поиски утонувших в феврале детей продолжают в Саратове

Павел Кориков Фото: Александр Уриевский

В акватории волгоградского водохранилища, ниже Вольска, продолжаются поиски утонувших 28 февраля мальчиков. Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» 2 июня рассказал начальник областной службы спасения Павел Кориков. Напомним, два брата в районе Вольска утонули, провалившись под лед на Волге.

Сейчас продолжаются осмотры мест, куда может вынести тела. Пока поиски безуспешны.

- В том районе Волги около Вольска сильнейшее течение. Туда водолазов нельзя пускать, но они ныряли, не по инструкции, а ради поиска детей. В таких местах вообще должен быть запрет на выход на лед. Там у профессионально экипированного специалиста есть лишь небольшой шанс, что с ним ничего не случится, не говоря уже про детей. При погружении двухпудовую гирю, которую на дно опускали для удержания на месте, просто поднимало течением, скорость воды 5-6 метров в секунду, — рассказал Юрий Юрин, начальник областного управления по безопасности жизнедеятельности населения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.