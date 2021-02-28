В Вольске на Волге двое детей утонули в полынье

Двое детей погибли на Волге в Вольске Фото: Саратовская областная служба спасения

В Вольске Саратовской области сегодня, 28 февраля, двое детей утонули в Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, им поступило сообщение, что двое детей 6 и 11 лет провалились и утонули в полынье. Сейчас их тела ищут водолазы.

- Из-за перепадов температур лед на водоемах Саратовской области становится хрупким. Обращаемся к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы и исключить их прогулки в непосредственной близости водоемов, -- обратился к жителям региона начальник областного Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Также на месте трагедии работают медики скорой помощи, полицейские и следователи.

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