Преподавательницу вуза в Саратове приговорили к реальному сроку за взятку

Преподавательницу одного из вузов Саратова, доцента кафедры «Экономика агропромышленного комплекса» признали виновной в получении взятки и служебном подлоге. Женщина получила реальный срок в три года и один месяц колонии общего режима за взятку, полученную от студента.

Следствием и судом установлено, что 27 февраля 2020 года доцент вуза в Саратове получила от студента взятку в 26 000 рублей. Деньги были перечислены ей на карту.

- Вознаграждение предназначалось проставление студенту экзамена по ее профильной дисциплине в ходе экзаменационной сессии, без фактической проверки знаний. Доцент внесла в официальный документ — зачетно-экзаменационную ведомость на имя студента, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, о сдаче им экзамена, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Взятка выявлена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по городу Саратову.

Приговор вынесен с отсрочкой исполнения — у преподавательницы несовершеннолетний ребенок, срок она будет отбывать после достижения им возраста 14 лет.

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