Доцент саратовского вуза брала взятки за написание и защиту диплома

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:58:45+03:00

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В Саратове возбуждены три уголовных дела о взятке в вузе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попала доцент.

Следствие считает, что 27 февраля она получила от студента 26 тыс. рублей на карточку за то, чтобы поставить в зачетку сдачу экзамена.

Также 24 мая она получила 21 тыс. рублей за написание и защиту выпускной квалификационной работы. При этом изначально женщина запросила 35 тыс. рублей, поэтому остаток суммы получила 28 мая.

В тот же день она получила от студента 10 тыс. рублей. Это также была часть суммы в 36 тыс. рублей за защиту работы. Остаток суммы был переведен ей на карту 29 мая.

Преступление выявлено сотрудниками полиции Саратова. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU