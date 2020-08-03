Доцент саратовского вуза брала взятки за написание и защиту диплома
В Саратове возбуждены три уголовных дела о взятке в вузе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попала доцент.
Следствие считает, что 27 февраля она получила от студента 26 тыс. рублей на карточку за то, чтобы поставить в зачетку сдачу экзамена.
Также 24 мая она получила 21 тыс. рублей за написание и защиту выпускной квалификационной работы. При этом изначально женщина запросила 35 тыс. рублей, поэтому остаток суммы получила 28 мая.
В тот же день она получила от студента 10 тыс. рублей. Это также была часть суммы в 36 тыс. рублей за защиту работы. Остаток суммы был переведен ей на карту 29 мая.
Преступление выявлено сотрудниками полиции Саратова. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU