Дело об убийстве женщины с ребенком на Чернышевского передано в суд

Обвиняемая дала показания на месте преступления Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове направлено в суд дело по обвинению Елены Щеренко в убийстве двух человек и разбое.

Напомним, 54-летнюю женщину обвиняют в зверском убийстве матери и ребенка в их квартире дома на улице Чернышевского 29 ноября прошлого года.

Женщина созналась в двойном убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину она признала и раскаялась. Ее отправили под арест.

По версии следствия, в тот день злоумышленница пришла к 38-летней жительнице дома на Чернышевского, где та жила с трехлетней дочерью. Там она напала с ножом сначала на мать, а потом на девочку. Обеим были нанесены множественные ранения. После убийства женщина забрала из дома драгоценности и банковскую карту, с которой потом сняла 70 тыс. рублей.

Преступление было совершено в доме на улице Чернышевского Фото: СУ СКР по Саратовской области

Личность нападавшей в кратчайшие сроки установили сотрудники полиции. Дело передано в суд.

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