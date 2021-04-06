В Саратове обвиняемую в убийстве матери и ребенка оставили под арестом до 29 мая

В Саратове областной суд рассмотрел дело Елены Щеренко, обвиняемой в убийстве матери и ребенка на улице Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Облсуда, судом первой инстанции срок ареста был продлен на два месяца – до 29 мая.

Напомним, преступление было совершено 25 ноября в квартире дома по улице Чернышевского. По версии следствия, Елена Щеренко пришла в гости к женщине и зарезала мать с ребенком во время ссоры. Впоследствии эксперты насчитали на телах потерпевших множественные раны от ножа.

В Областном суде объяснили решение о продлении срока ареста.

- Со стороны своих сыновей и знакомой обвиняемая характеризуется крайне отрицательно, обращалась к последней с просьбой обеспечить ей алиби. Избрание более мягкой меры пресечения не представляется возможным, поскольку обвиняемая, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, или иным образом воспрепятствовать производству по делу, – отметили в пресс-службе.

Адвокат Елены Щеренко не согласились с решением суда и попросили смягчить меру пресечения, но апелляционные жалобы были отклонены.

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