Убийца женщины и ребенка в Саратове преподавала у детей физкультуру

Подозреваемая в убийстве Елена Щ. преподавала в школе. Фото из соцсети

Предполагаемая убийца женщины и девочки в доме на улице Чернышевского в Саратове Елена Щ. работает учителем.

Как сообщил «КП-Саратов» источник, 53-летняя женщина работает в одном из лицеев учителем физкультуры.

Также долгое время она трудилась в одном из вузов заместителем декана по физическому воспитанию и спорту и различных школах.

Елена имеет звание мастера спорта по гимнастике, тренирует людей армреслингу.

Это отчасти объясняет, как ей удалось сладить с физически неслабой жертвой.

Женщина работает в одном из лицеев. Фото из соцсети

Напомним, кровавая трагедия произошла 29 ноября, когда 53-летняя знакомая пришла домой к будущей жертве в квартиру дома №46 по улице Чернышевского. Между ними вспыхнула ссора. Официально о причинах конфликта не сообщается, но соседи рассказали «КП-Саратов» на условиях анонимности, что, возможно, виной стал долг. Якобы женщина занималась маникюром на дому и делала массаж ребенку, но оплаты не получила.

По версии следствия, она схватила нож и принялась наносить удары сначала матери, потом девочке. Когда обе перестали подавать признаки жизни, злоумышленница забрала из квартиры драгоценности и банковскую карту погибшей, с которой позже сняла 70 тыс. рублей.

Тела погибших нашел родственник: отец убитой женщины привел домой старшую внучку, которая гостила у него, и обнаружил кровавую расправу.

Подозреваемая в кабинете следователя су СКР по Саратовской области

Накануне, 2 декабря, подозреваемая была арестована, под стражей на время следствия она проведет два месяца - до 29 января 2021 года.

В жестоком убийстве подозревают учительницу физкультуры. Фото из соцсети

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