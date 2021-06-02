Мэрия Саратова поменяла решение о сносе 10 елей у здания ФСБ

УФСБ Саратова и ели Фото: Ольга Симонова

После публикаций в СМИ о сносе десятков деревьев в Саратове по решению городской «зеленой комиссии», в этот же день, 1 июня, пресс-служба мэрии распространила «важную информацию».

Перечень претерпел изменения по одному пункту. А именно – в части сноса деревьев у здания УФСБ по Саратовской области по адресу Дзержинского, 30.

- В первом пункте о выдаче разрешения на снос 10 елей колючих по ул. Дзержинского, д. 30 во Фрунзенском районе было изменено принятое решение с «Выдать разрешение» на «Выдать разрешение с условием посадки деревьев хвойных пород взамен снесенных в соответствии с требованиями действующих нормативов в количестве не менее 10 шт», - говорится в сообщении мэрии.

Во все остальные сносы деревьев, в том числе по просьбам районных администраций, изменения не вносились. «Посадки деревьев взамен снесенных» там пока не предполагаются.

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