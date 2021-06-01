В Саратове дали разрешения на снос десятков деревьев

У здания ФСБ в Саратове станет меньше зелени Фото: Ольга Симонова

На заседании комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений в Саратове, которая состоялась еще 25 мая, принято решение о сносе нескольких десятков деревьев в городе.

К примеру, администрации Фрунзенского района выдано разрешения на снос 10 елей колючих на улице Дзержинского, вдоль дома №30. Здесь располагается региональное управление ФСБ РФ.

Также Фрунзенская администрация получила разрешения на снос 1 березы, 1 тополя Болле, 2 вязов мелколистных, 2 ив, 2 каштанов, 1 ели, 9 кленов ясенелистных, обрезку 1 тополя обыкновенного в сквере по улице им. Вавилова (от Рахова до Мирного переулка)

Еще 2 тополя, 1 березу, 2 ясеня снесут на улице 16-й Белоглинский проезд, 11.

Администрации Заводского района разрешили снос 9 вязов мелколистных на улице Вологодская, вблизи домов 8, 10.

Полностью все адреса сноса деревьев в Саратове, на которые дали разрешения в мэрии, опубликованы здесь.

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