Минздрав: Саратовская область успешна по темпам вакцинации от коронавируса

Олег Костин

Саратовскую область отметили как успешный регион по темпам вакцинации от COVID-19. Об этом заявили в региональном министерстве здравоохранения по итогам прошедшего 1 июня онлайн-совещании под председательством главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

В регионе показатель вакцинирующихся - 229 на 100 тыс. подлежащих вакцинации в день, это выше аналогичного среднего общероссийского показателя, который равен 182.

В ходе совещания Саратовская область был отмечена как один из успешных регионов страны по темпам проведения вакцинации от COVID-19. Наш регион с показателем 229 на 100 тыс. подлежащих вакцинации в день опережает аналогичный средний общероссийский показатель, равный 182.

- Хотел бы отметить, что это не повод для успокоения. Мы должны создать необходимую иммунную прослойку среди населения, чтобы качественно повлиять и на заболеваемость и на смертность от коронавируса. И чем быстрее мы это сделаем, чем прочнее будет заинтересованность самого человека минимизировать риски для своего здоровья и жизни, тем скорее можно начать разговоры о возвращении к нормальной жизни – без масок, ограничений и запретов», - прокомментировал Олег Костин.

В регионе с 1 июня стартует массовая диспансеризации населения. В больницах должны проверить наличие и достаточность оборудования для этого.

- Если где-то чего-то не хватает или вышло из строя – оперативно дозакупим. Также нужно провести работу с медперсоналом о новшествах в профосмотрах.

В первую очередь нужно задействовать жителей из группы риска – переболевших коронавирусом, людей с хроническими заболеваниями, пенсионеров, тех, кто долгое время не обращался в поликлинику и ряд других категорий.

Пандемия, к сожалению, показала, что ковид, в том числе активизировал те болезни, о которых человек даже и не догадывался, что они у него есть. Инфекция стала триггером их развития и зачастую приводила пациента в реанимацию. Если бы человек о них знал, возможно, и приоритеты в его лечении были бы другими, - заявил по итогам совещания Олег Костин.

Напомним, не смотря на снижение числа заболевших в Саратовской области, смертность не снижается, а накануне, 31 мая в регионе был установлен суточный рекорд - 9 смертей от коронавируса за сутки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.