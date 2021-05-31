Рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области: умерли девять человек

От коронавируса за сутки умерли девять человек
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли девять. Это рекорд за все время в регионе.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минздраве, скончались три женщины и шестеро мужчин в возрасте от 67 до 84 лет.
На 31 мая 2021 года всего умерли от коронавируса 1 089 жителей области.
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