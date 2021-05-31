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Общество31 мая 2021 11:38

Рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области: умерли девять человек

Скончались три женщины и шестеро мужчин
Ольга СимоноваОльга Симонова
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От коронавируса за сутки умерли девять человек

От коронавируса за сутки умерли девять человек

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли девять. Это рекорд за все время в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Минздраве, скончались три женщины и шестеро мужчин в возрасте от 67 до 84 лет.

На 31 мая 2021 года всего умерли от коронавируса 1 089 жителей области.

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