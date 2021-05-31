Еще один рыбак погиб в Саратовской области

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Старая Порубежка Пугачевского района Саратовской области нашли тело 33-летнего мужчины.

- По предварительным данным, днем 29 мая местный житель отправился рыбачить на реку Самарка, но домой не вернулся и на телефонные звонки не отвечал. 30 мая родственники пошли его искать и вечером нашли тело в водоеме. Они подняли его на берег и вызвали полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка. Осмотрено место происшествия. На трупе не нашли следов насильственной смерти. Назначено судебно-медицинское исследования для определения точной причины гибели.

Напомним, в последние дни в Саратовской области нашли тела нескольких рыбаков. Один утонул на реке Малый Узень в Новоузенском районе, труп второго обнаружили в реке под Энгельсом.

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