В Саратовской области рыбак решил распутать леску удочки и утонул

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новоузенском районе вчера, 29 мая, утонул 66-летний мужчина.

- По предварительным данным, двое жителей Новоузенская приехали рыбачить на реку Малый Узень и расположились на берегу на удалении около 3,5 км от хутора Дрямский. Около 9 утра один из мужчин погрузился в воду, чтобы распутать леску удочки, но на поверхности водоема так и не показался. Его приятель, рыбачивший неподалеку, бросился на помощь, вытащил на берег, но уже мертвого, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Организована доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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