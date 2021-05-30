В реке под Энгельсом нашли пропавшего почти месяц назад рыбака

В реке нашли тело рыбака Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера днем, 29 мая, в реке Березовка в селе Красный Яр Энгельсского района Саратовской области нашли труп мужчины.

- Тело заметили рыбаки и позвонили в полицию. Спасатели облспаса извлекли из водоема труп 47-летнего местного жителя, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Мужчина пропал 2 мая, когда пошел рыбачить на лодке и пропал без вести. Родственники обратились к правоохранителям с заявлением.

Организована доследственная проверка по факту обнаружения тела. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено, но назначена судмедэкспертиза, чтобы выяснить точную причину гибели.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.