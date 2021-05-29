Люди сгорели в машине: Видео с места смертельного ДТП под Хвалынском

Смертельное ДТП под Хвалынском 29 мая 2021 года Фото: Екатерина САВЕНКО

Два человека погибли в ночном ДТП на трассе под Хвалынском недалеко от границы с Ульяновской областью.

Корреспондент «КП-Саратов» запечатлел видео последствий аварии.

Смертельное ДТП под Хвалынском 29 мая 2021 года Фото: Екатерина САВЕНКО

Напомним, в столкновении с фурой погиб 49-летний водитель Volkswagen Tiguan и его пассажир. Оба автомобиля загорелись и съехали в кювет.

Машины сгорели полностью, водитель фуры MAN не пострадал и смог выбраться из огня. Два человека в Volkswagen сгорели.

Смертельное ДТП под Хвалынском 29 мая 2021 года Фото: Екатерина САВЕНКО

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